Трамп требует смертной казни для бостонского террориста

Президент США Дональд Трамп требует приговорить Джохара Царнаева к смертной казни. Американский лидер выразил недовольство тем, что в этом деле так долго не удается поставить точку, хотя суд согласился, что произошедшее на марафоне было "одним из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября".
Об этом Трамп написал в Тwitter.
"Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев. Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса", - написал он.
Ранее Трамп назвал нелепым решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву и назвал бостонского террориста "зверем, убившим во время марафона очень много людей".
Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар Царнаев был впоследствии задержан, а его брат убит при задержании. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.
Ранее сообщалось, что бостонский террорист приторговывал наркотиками.
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