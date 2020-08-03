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Трамп требует смертной казни для бостонского террориста

3 августа, 02:55

Елена Вус Елена Вус

Апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву

Президент США Дональд Трамп требует приговорить Джохара Царнаева к смертной казни. Американский лидер выразил недовольство тем, что в этом деле так долго не удается поставить точку, хотя суд согласился, что произошедшее на марафоне было "одним из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября".

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Об этом Трамп написал в Тwitter.

"Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев. Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса", - написал он.

Ранее Трамп назвал нелепым решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву и назвал бостонского террориста "зверем, убившим во время марафона очень много людей".

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Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар Царнаев был впоследствии задержан, а его брат убит при задержании. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.

Ранее сообщалось, что бостонский террорист приторговывал наркотиками.

Видео: Reuters

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США смертная казнь царнаев теракт в Бостоне Дональд Трамп
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