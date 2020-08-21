Трамп троллит Байдена: глупее Хиллари Клинтон, но приятнее

Президент США Дональд Трамп продолжает заочные пикировки с кандидатом-демократом Джо Байденом. Раньше он считал, что Байден не сдаст тест на IQ, а теперь заявил, как человек он приятнее Хиллари Клинтон, но уступает ей в плане интеллекта.

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"Клинтон умнее его, однако по-человечески менее приятная. У Джо все наоборот: он не умный, зато более приятная личность", – сказал Трамп в ходе выступления перед сторонниками на заседании совета по национальной политике в Арлингтоне (штат Вирджиния), сообщает "Интерфакс".

"Нам обязательно нужно выиграть", – подытожил Трамп.

Сайт "Сегодня" сообщал, что кандидаты в президенты США не первый раз обмениваются "любезностями", когда республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп засомневался в умственных способностях соперника-демократа, тот в ответ назвал его первым президентом-расистом.

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Также напомним, что Байден будет соперником Трампа на президентских выборах в ноябре 2020. Хиллари Клинтон была кандидатом в президенты США от демократов в 2016 году, однако проиграла Трампу.

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А как члены Демократической партии США выбирали Байдена своим представителем, смотрите в видеосюжете:

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