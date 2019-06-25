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Трамп утверждает, что ему не нужно одобрение Конгресса, чтобы нанести удар по Ирану

25 июня, 04:15

Иранские вооруженные силы сбили в минувший четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп не считает, что ему требуется одобрение Конгресса США для нанесения удара по территории Ирана. Об этом он заявил в понедельник в интервью газете The Hill.

"Я не согласен", — сказал он, комментируя позицию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее подчеркивала, что Трамп обязан получить одобрение Конгресса для проведения подобной военной операции.

"Мне хочется держать их (конгрессменов — ред) в курсе, но по закону я не обязан это делать", — добавил американский лидер.

Напомним, Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение. Пелоси подчеркнула, что поддерживает такое решение президента, однако отметила при этом, что Конгресс не получал по этому поводу никаких уведомлений.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, Трамп, санкции, удар

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Источник:

ТАСС

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