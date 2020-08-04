Трамп уверен, что в США коронавирус отступает

Американский президент считает, что есть обнадеживающий признак того, что вирус отступает

Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19 – Ред.), в Соединенных Штатах Америки отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, – пишет ТАСС.

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"Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает", — сказал американский лидер.

Хотя ранее сообщалось, что в США появились свидетельства замедления распространения коронавируса в ряде южных штатов, однако ситуация ухудшается в центральной части страны. Об этом заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс.

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По ее словам, в южных штатах, где ранее был зафиксирован быстрый рост числа заразившихся, "начал появляться проблеск надежды". "Теперь мы видим, что вирус, вероятно, из-за поездок в отпуск и по другим причинам распространяется в северном направлении — в Кентукки, Теннесси, на юг Огайо, Миссури, Айову, Канзас и Небраску", — добавила она. "Конечно, у нас по-прежнему проблемы на Западном побережье: в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния, Айдахо и Юта. Теперь наблюдается рост числа заразившихся в Колорадо", — сказала Биркс.

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson рассказали, на ком испытывают вакцину против коронавируса.

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