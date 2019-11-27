Трамп уверяет, что не поручал Джулиани начать в Украине расследование по делу Байдена

На вопрос о том, чем Джулиани занимался в Украине, президент США ответил: «Вам следует спросить об этом Руди»

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Слова хозяина Белого дома привело агентство Bloomberg.

"Нет, я не давал ему таких поручений", — сказал американский лидер в интервью радиоведущему Биллу О’Райли, размещенному на его сайте. Трамп также подчеркнул, что считает Джулиани борцом с преступностью.

На вопрос о том, чем Джулиани занимался в Украине, президент США ответил: "Вам следует спросить об этом Руди". "У Руди есть другие клиенты, помимо меня. За годы он много работал в Украине", — добавил хозяин Белого дома.

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Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследованиедействий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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