Во что бы то ни стало: Байден будет участвовать в президентских выборах в США

Путин не хочет, чтобы я был президентом, - заявил Байден

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Экс-вице-президент США, демократ Джо Байден заявил, что во что бы то ни стало будет участвовать в предвыборной гонке за пост президента.

Об этом пишет The Hill.

"За последние пару недель я понял две вещи. Первая — то, что Путин не хочет, чтобы я был президентом. И вторая – то, что этот парень Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты — Ред.). Но я говорю им, что я пойду (буду участвовать в выборах — Ред.)", – цитирует The Hill слова Байдена.

Реклама

Ранее сообщалось, что комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

Читайте также – Стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом: полный текст

На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама