Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем

Фото: AFP

Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b1c/3e9/5c7b1c3e989e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b1c/3e9/5c7b1c3e989e6.jpg 2019-03-08T21:23:00+02:00 США

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе.

"Я уверен в том, что... если это не будет отличной сделкой, то я не буду ее заключать", – приводят западные СМИ слова президента, сказанные во время отъезда из Белого дома.

В феврале Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

По данным различных СМИ, Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году.

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