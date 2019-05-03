Трамп уверяет, что Путин не стремится вмешиваться в венесуэльский кризис

Ранее руководство США высказывало противоположную позицию о ситуации в Венесуэле

Владимир Путин. Фото: AFP

Россия не стремится вмешиваться в кризис в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Он совершенно не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Он только хочет увидеть там позитивное развитие ситуации", – сказал Трамп.

Ранее руководство США высказывало противоположную позицию. Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Венесуэлы. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Россия уже осуществила незаконное вторжение в эту страну, и призывал лидеров латиноамериканских стран опасаться деятельности России в регионе.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны, а вмешательство извне и попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро. А венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть демонстрантов. Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот"

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