Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп уверяет, что США прошли пик заражения коронавирусом

16 апреля, 01:57

Елена Кузьмич

«Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», - заявил Трамп

Соединенные Штаты Америки прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает", — сказал он. "Борьба с пандемией продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям заражения", — подчеркнул американский лидер.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", — сказал он. "Борьба с пандемией продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям заражения", — подчеркнул американский лидер.

Реклама

"Надеюсь, что эта тенденция продолжится, и мы будем дальше добиваться большого успеха", — добавил Трамп.

В тренде
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 130 тыс. смертельных исходов.

Ранее Трамп рассказал, когда в США начнут отменять карантинные ограничения.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США коронавирус Дональд Трамп пик

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробностиДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
"Коронавирус создал Чарльз Либер": в чем реально подозревают профессора из ГарвардаСША
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкогольЭкономика
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономикуЭкономика
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилахСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...