Трамп уверяет, что США прошли пик заражения коронавирусом

«Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», - заявил Трамп

Соединенные Штаты Америки прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает", — сказал он. "Борьба с пандемией продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям заражения", — подчеркнул американский лидер.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", — сказал он. "Борьба с пандемией продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям заражения", — подчеркнул американский лидер.

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"Надеюсь, что эта тенденция продолжится, и мы будем дальше добиваться большого успеха", — добавил Трамп.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 130 тыс. смертельных исходов.

Ранее Трамп рассказал, когда в США начнут отменять карантинные ограничения.

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