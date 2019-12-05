Трамп уверяет, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

Лживые СМИ делают все возможное, чтобы преуменьшить мою очень успешную поездку в Лондон, - заметил Трамп

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что увеличение оборонных расходов НАТО не затронет США, прокомментировав в Twitter итоги своего участия в саммите альянса в Лондоне.

"Лживые СМИ делают все возможное, чтобы преуменьшить мою очень успешную поездку в Лондон на саммит НАТО, — отметил он. — Я хорошо поладил со всеми лидерами стран альянса, заставив их платить более 130 млрд долларов в год и 400 млрд за три года. Никакого роста для США, только глубокое уважение!".

Как заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.

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Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

За день до этого в британской столице прошла экспертная конференция NATO Engages, на которой генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

Украину на конференции представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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