Трамп в очередной раз оскорбил Хиллари Клинтон

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвиняла нескольких американских политиков в связях с Россией.

"Хиллари назвала Тулси Габбард (член Палаты представителей от штата Гавайи, – ред.) „фавориткой России", а Джилл Стайн (экс-кандидата в президенты США от партии "зеленых", – ред.) "российским агентом". Как все слышали, меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди, — отметил он в своем Twitter. — Хиллари сошла с ума!".

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Напомним, что Хиллари Клинтон поддержала решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

Кроме того, мы сообщали, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пижоном, отметив, что она беспокоится за Соединенное Королевство с таким человеком во главе страны. Кроме того, Клинтон сравнила его с Дональдом Трампом, которого она знала задолго до его избрания президентом США.

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