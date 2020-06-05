Трамп: В США есть более двух миллионов доз вакцины от коронавируса

Они будут готовы к отправке, если пройдут проверку на безопасность

В США, где хакеры атаковали университет, где создают лекарство от новой пневмонии, есть более 2 млн доз вакцины от коронавируса готовы к распространению, если медицинские испытания докажут ее эффективность и безопасность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Успех достигнут в отношении разработки вакцин. По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность", — отметил Трамп. По его словам, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от нового коронавируса.

Президент также анонсировал "весьма положительные сюрпризы" в отношении разработки лекарств от инфекции. "В отношении разработки лекарств у нас все замечательно", — считает Трамп.

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Ранее сообщилось, что американские власти отобрали пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса. Среди них Moderna и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, вакцины которых в настоящее время находятся на так называемой второй стадии испытаний, что означает, что их эффективность тестируется на ограниченных группах людей. В начале июля ожидается переход к более масштабным тестам.

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