Трамп выбрал нового главу Секретной службы США

Мюррей вступит в должность в мае 2019 года, заменив на этом посту Рэндольфа Аллеса

Фото: Reuters

Трамп выбрал нового главу Секретной службы США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bd7/972/5cabd7972e6ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bd7/972/5cabd7972e6ea.jpg 2019-04-09T02:25:00+03:00 США Мюррей вступит в должность в мае 2019 года, заменив на этом посту Рэндольфа Аллеса

Президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост главы Секретной службы сотрудника агентства Джеймса Мюррея.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает AP.

По ее словам, Мюррей вступит в должность в мае 2019 года, заменив на этом посту Рэндольфа Аллеса.

Сандерс сообщила, что за последние два года Аллес "проделал огромную работу в агентстве", и что Трамп благодарен ему за службу.

Она отказалась назвать причины смены главы Секретной службы США. Однако источники AP в администрации Трампа заявили, что отставка Аллеса связана с личным конфликтом внутри агентства.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

Аллеса отправили в отставку после того, как накануне Трамп принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Секретная служба США подчиняется министру внутренней безопасности.

По данным информационного портала "Аксиос", президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности недостаточно жесткой позицией по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки.

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