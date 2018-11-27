Трамп выдвинул громкие обвинения против спецпрокурора Мюллера
Американский президент утверждает, что спецпрокурор наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия
Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешаться в американские выборы, в нанесении масштабного вреда американскому правосудию. Об этом американский президент написал в Twitter.
"Распространяющие лживые новости СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда в действительности он совершенно обратное. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, в которой уделяет внимание лишь одной стороне, игнорируя другую, - написал Трамп.
Ранее адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Напомним, Трамп заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.
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Трамп уже неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.
Ранее в ноябре президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.
Ранее Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.