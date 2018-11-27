Трамп выдвинул громкие обвинения против спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешаться в американские выборы, в нанесении масштабного вреда американскому правосудию. Об этом американский президент написал в Twitter.

"Распространяющие лживые новости СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда в действительности он совершенно обратное. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, в которой уделяет внимание лишь одной стороне, игнорируя другую, - написал Трамп.

Ранее адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Напомним, Трамп заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.