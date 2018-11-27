Трамп выдвинул громкие обвинения против спецпрокурора Мюллера

Сегодня, 15:51

Американский президент утверждает, что спецпрокурор наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия

Роберт Мюллер и Дональд Трамп, фото AFP
Роберт Мюллер и Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешаться в американские выборы, в нанесении масштабного вреда американскому правосудию. Об этом американский президент написал в Twitter.

"Распространяющие лживые новости СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда в действительности он совершенно обратное. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, в которой уделяет внимание лишь одной стороне, игнорируя другую, - написал Трамп.

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Ранее адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Напомним, Трамп заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.

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Трамп уже неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

Ранее в ноябре президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.

Ранее Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.
США, Трамп, Мюллер
Источник:

"Сегодня"

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