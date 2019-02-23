Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постпреда при ООН

Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постпреда при ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg 2019-02-23T02:15:00+02:00 США Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН

Дональд Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.

"Я рад объявить о том, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Келли проделала великолепную работу, представляя нашу страну. Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне. Мои поздравления Келли и всей ее семье", — написал президент в пятницу в "Твиттере".

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Накануне Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН. По словам Науэрт, она отказывается от борьбы за должность ради своей семьи.

Напомним, что действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".

Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".

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