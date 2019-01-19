Трамп выступит с экстренным обращением к нации

По его словам, его речь будет связана с гуманитарным кризисом

Фото: AFP

Трамп выступит с экстренным обращением к нации //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/282/b60/5c4282b60a7ec.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/282/b60/5c4282b60a7ec.jpg 2019-01-19T03:46:00+02:00 США По его словам, его речь будет связана с гуманитарным кризисом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обратится к нации. Об этом политик написал на своей странице в Тwitter.

По его словам, его речь будет связана с гуманитарным кризисом на южной границе страны, а также с шатдауном. Американцы смогут посмотреть его обращение из Белого дома в прямом эфире в 15.00.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором проинформировал об отсрочке ее семидневного турне в Брюссель, Египет и Афганистан из-за приостановки работы федерального правительства. Это распространенное в четверг послание Трампа стало ответом на слова Пелоси, которая призвала американского лидера перенести ежегодное послание к Конгрессу в связи с бюджетным кризисом.

В США продолжается "шатдаун" – временная приостановка работы всех правительственных учреждений. Это не первая ситуация, и не последняя: правительство прекращает работу из-за того, что не удается согласовать бюджет на следующий год.

Напомним, что из-за шатдауна 420 тысяч госслужащих США будут вынуждены работать без оплаты труда, а еще 380 тысяч будут временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат.

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