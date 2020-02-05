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Трамп выступит с традиционным обращением к народу

5 февраля, 03:25

"Мы рассчитываем выступить с очень-очень положительным посланием", - заявил Трамп

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп выступит с традиционным обращением к народу.

Это послание президент оглашает в палате представителей в присутствии и конгрессменов, и сенаторов от обеих партий. Кроме того, на выступление приглашаются почетные гости – в частности представители администрации, судьи Верховного суда.

"Мы рассчитываем выступить с очень-очень положительным посланием", – сообщил ранее Трамп журналистам.

Ожидается, что в речи американский президент предложит политическим оппонентам работать совместно в таких сферах, как здравоохранение и модернизация инфраструктуры.

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Он также может коснуться торговых соглашений с Китаем, а также с Мексикой и Канадой, сделав упор на том, что эти шаги способствуют росту американской экономики.

Кроме того, не исключено, что Трамп расскажет о мерах, предпринимаемых в сфере национальной безопасности, а также об усилиях по сдерживанию миграционных потоков на южной границе США.

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Наблюдатели отмечают, что эта речь прозвучит между двумя другими важными для политической жизни в США событиями – внутрипартийными первичными выборами в штате Айова, на которых Трамп заручился колоссальной поддержкой однопартийцев-республиканцев и голосованием по импичменту в отношении американского президента.

31 января Сенат решил, что не будет вызывать свидетелей по делу об импичменте.

Финальное голосование по импичменту Трампа Сенат проведет 5 февраля. Оно состоится в 16:00 по местному времени . Таким образом, дело об импичменте будет завершено.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США импичмент Дональд Трамп обращение

Источник: Интерфакс-Украина

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