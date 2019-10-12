Трамп заступился за Джулиани из-за расследования

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своего адвоката Рудольфа Джулиани после сообщений СМИ о том, что прокуроры расследуют возможное нарушение бывшим мэром Нью-Йорка законов о лоббировании во время его деятельности в Украине.

В Twitter Трамп назвал Джулиани "легендарным уничтожителем криминала" и "великолепным адвокатом".

"Итак, теперь они преследуют легендарного „уничтожителя криминала" и величайшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Иногда он может показаться немного грубым, но он также отличный парень и замечательный адвокат. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США. Глубинное государство (англ. deep state — теория, согласно которой в США существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство). Стыдно!" — написал Трамп.

Реклама

Напомним, ранее о расследовании федеральных прокуроров Нью-Йорка в отношении Джулиани писала газета The New York Times со ссылкой на два источника. Как сказано в материале, следователи изучают, причастен ли он к отстранению бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не встречался с личным адвокатом своего американского коллеги Руди Джулиани.

"Во-первых, это не уровень президента Украины – встречаться с адвокатом, несмотря на его опыт и влияние на Белый дом", – сказал Зеленский.

Глава государства также напомнил о том, что для встречи с ним есть определенная процедура, которая предусматривает обращение в МИД, а о визите Джулиани в Киев ему стало известно из прессы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама