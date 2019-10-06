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Трамп заявил, что Байден получал 100 тысяч долларов в месяц от украинской

6 октября, 23:45

Трамп заявил об обязательстве изучить возможную коррупцию в деле сына Джо Байдена

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам президента США, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тыс. долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

"Он (Хантер – ред.) также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин. Как заявили юристы и другие, как президент, я обязан изучить эту возможную или вероятную коррупцию", – заявил Трамп.

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Он также добавил, что "фейковые новости" должны прекратить оправдываться за то, что является абсолютно недозволенным".

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

"Джо (Байден – ред.) заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", – добавил Трамп.

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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