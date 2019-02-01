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Трамп заявил, что дата и место второго саммита США-КНДР определены

Сегодня, 03:42

Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР

Фото: AFP
Трамп заявил, что дата и место второго саммита США-КНДР определены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3a2/5e7/5c53a25e78724.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3a2/5e7/5c53a25e78724.jpg США Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов на следующей неделе официально объявить место и точную дату второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает АР.

"Президент Трамп заявил в четверг, что он объявит на следующей неделе место и дату второго саммита, который запланировал с северокорейским лидером Кимом Чен Ыном в конце февраля", - пишет издание.

Позже глава Белого дома уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

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Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР.

Ранее сьало известно, что второй саммит США-КНДР пройдет в Азии, хотя еще не определено его точное место. Вашингтон уже начал подготовку к встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

На днях Ким Чен Ын получил "прекрасное письмо" от Трампа. Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов.

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Тег США, КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын

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