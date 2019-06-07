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Трамп заявил, что Мюллер своим последним заявлением выставил себя дураком

7 июня, 00:44

Мюллер сообщил, что не усматривает возможность выдвижения обвинений в адрес Трампа

Фото: REUTERS/Jim Bourg
Фото: REUTERS/Jim Bourg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер повел себя глупо, выступив с заявлением, в котором уточнил ряд аспектов своего доклада об итогах расследования данных о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News Channel.

"Позвольте мне сказать вам, что он выставил себя дураком. Никто не сообщал о том, что ему пришлось скорректировать свои показания, потому что эти показания не были верны", — отметил глава государства.

Но он не высказал никаких возражений против того, чтобы Мюллер, снявший с себя полномочия спецпрокурора на прошлой неделе, дал показания в Конгрессе.

Мюллер на прошлой неделе сообщил, что не усматривает возможность выдвижения обвинений в адрес действующего президента США.

"Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне", – сказал Мюллер.

Он четко заявил, что не настроен давать показания в Конгрессе, но если его принудят пойти на это, то его показания "не могут выходить за рамки уже представленного доклада" об итогах расследования.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег Россия, США, отставка, Трамп, доклад, Мюллер

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