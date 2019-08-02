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Трамп заявил, что не исключает блокаду Венесуэлы

Сегодня, 01:27

Венесуэла сталкивается с большими экономическими трудностями

/ Фото: AFP

Трамп заявил, что не исключает блокаду Венесуэлы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Венесуэла сталкивается с большими экономическими трудностями

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы. 

Трампа спросили, рассматривают ли американские власти вопрос введения "блокады и изоляции" в отношении Боливарианской Республики, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина. "Да, я рассматриваю", — ответил президент, не пояснив своих слов.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

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Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 

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Венесуэла США Трамп блокада

Источник: ТАСС

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