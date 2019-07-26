Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских С-400

Трамп не уточнил, когда он примет решение о введении в отношении Турции санкций

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, хозяин Белого дома при этом не уточнил, когда он примет решение о введении в отношении Турции санкций в связи с этой сделкой.

"Важно помнить, что Турция, конечно, является союзником по НАТО, и действия, которые мы предприняли к настоящему моменту, были значительны", — ранее заявила представитель Госдепартамента Морган Ортэгус, объясняя, почему этот вопрос решается так долго. Она отметила, что необходимо "пытаться сохранить условия для обсуждения в дипломатических рамках и сохранить отношения" между двумя странами.

"Введение санкций против союзника по НАТО — это очень серьезное действие", — подчеркнула Ортэгус.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Несмотря на это, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган озвучил намерение Анкары завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил зеркальным ответом, если Вашингтон решит ввести санкции.

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