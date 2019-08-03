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Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем соглашение по ядерному оружию

Сегодня, 00:23

По словам Трампа, соглашение по ракетам с ядерными боеголовками должно включать не только РФ, но и Китай

/ Фото: AFP

Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем соглашение по ядерному оружию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США По словам Трампа, соглашение по ракетам с ядерными боеголовками должно включать не только РФ, но и Китай

Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем соглашение по ядерному оружию.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Трамп заявляет, что обсуждал соглашение по ядерному оружию с Россией, Китаем", – пишет агентство.

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Другие западные СМИ отмечают, что, по словам Трампа, соглашение по ракетам с ядерными боеголовками должно включать не только Россию, но и Китай. Эту мысль Трамп озвучивал и ранее. В Пекине до сих пор не выражали заинтересованности в таких договоренностях.

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Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.

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Россия Китай США Трамп соглашение ДРСМД

Источник: Интерфакс

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