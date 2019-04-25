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Трамп заявил, что он – "прозрачный" лидер

Сегодня, 00:41

Трамп вспомнил доклад по "российскому делу" американского спецпрокурора Роберта Мюллера

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что до этого не было президента, который бы "был более прозрачным".

Трамп вспомнил доклад по "российскому делу" американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США подчеркнул, что он — "прозрачный" лидер. Об этом он написал в твиттере.

"Не было президента, который был более прозрачным… Миллионы страниц документов были переданы Мюллеру, плюс я позволил всем давать показания, включая адвоката", — добавил Трамп.

Ранее в пятницу Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег Трамп, доклад, выборы в США, Мюллер, вмешательство России

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