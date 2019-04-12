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Трамп заявил, что спецслужбы следили за его предвыборным штабом

Сегодня, 08:24

Президент США обвинил инициаторов расследования в попытке госпереворота

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп утверждает, что сотрудники американских правоохранительных органов в 2016 году вели слежку за его предвыборной кампанией. Президент заявил об этом в четверг, беседуя с журналистами в Белом доме.

"Безусловно, за моей кампанией велась слежка", – подтвердил Трамп, комментируя заявление генпрокурора Уильяма Барра.

Генпрокурор Барр, выступая в среду в Сенате, сказал, что за избирательным штабом Трампа велась слежка. Барр не стал уточнять, какое именно силовое ведомство вело наблюдение. Суд по делам о надзоре за иностранными разведками несколько раз санкционировал наблюдение за советником Трампа Картером Пейджем.

"Трудно поверить в то, что это могло случиться. Однако это так. За моим штабом велась слежка, и ответ (Барра) был очень точен", – заявил президент.

По словам Трампа, это была "незаконная слежка". В среду президент США обвинил инициаторов расследования, касавшегося деятельности его предвыборного штаба, в попытке "переворота" и совершении "измены" для того, чтобы помешать ему победить на выборах.

Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, заявил, что своими заявлениями Барр "разрушил крупицу доверия, которая к нему еще оставалась". По словам Шумера, генпрокурор намеренно воспользовался обвинениями, придуманными сторонниками теорий заговора и "союзниками президента на Fox News".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что Барр "сошел с рельсов".

Барр пояснил, что хотел выяснить законность ведения слежки за избирательным штабом Дональда Трампа.

"Я хотел удостовериться в отсутствии злоупотребления правительственными полномочиями", – сказал генпрокурор, выступая перед законодателями.

Напомним, демократы требуют сделать публичным доклад Мюллера о российском вмешательстве.

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Тег США, расследование, Трамп

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Источник:

Голос Америки

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