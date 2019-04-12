Трамп заявил, что спецслужбы следили за его предвыборным штабом
Президент США обвинил инициаторов расследования в попытке госпереворота
Президент США Дональд Трамп утверждает, что сотрудники американских правоохранительных органов в 2016 году вели слежку за его предвыборной кампанией. Президент заявил об этом в четверг, беседуя с журналистами в Белом доме.
"Безусловно, за моей кампанией велась слежка", – подтвердил Трамп, комментируя заявление генпрокурора Уильяма Барра.
Генпрокурор Барр, выступая в среду в Сенате, сказал, что за избирательным штабом Трампа велась слежка. Барр не стал уточнять, какое именно силовое ведомство вело наблюдение. Суд по делам о надзоре за иностранными разведками несколько раз санкционировал наблюдение за советником Трампа Картером Пейджем.
"Трудно поверить в то, что это могло случиться. Однако это так. За моим штабом велась слежка, и ответ (Барра) был очень точен", – заявил президент.
По словам Трампа, это была "незаконная слежка". В среду президент США обвинил инициаторов расследования, касавшегося деятельности его предвыборного штаба, в попытке "переворота" и совершении "измены" для того, чтобы помешать ему победить на выборах.
Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, заявил, что своими заявлениями Барр "разрушил крупицу доверия, которая к нему еще оставалась". По словам Шумера, генпрокурор намеренно воспользовался обвинениями, придуманными сторонниками теорий заговора и "союзниками президента на Fox News".
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что Барр "сошел с рельсов".
Барр пояснил, что хотел выяснить законность ведения слежки за избирательным штабом Дональда Трампа.
"Я хотел удостовериться в отсутствии злоупотребления правительственными полномочиями", – сказал генпрокурор, выступая перед законодателями.
Напомним, демократы требуют сделать публичным доклад Мюллера о российском вмешательстве.
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