Трамп заявил о попытке госпереворота в США
Американский президент считает расследование спецпрокурора Мюллера государственной изменой
Решение начать расследование сговора с Россией, в который, как предполагается, вступил избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа в 2016 году и само расследование было попыткой государственного переворота.
Именно так заявил глава Белого дома 10 апреля перед рабочей поездкой в штат Техас.
"Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно", — сказал Трамп.
Вдобавок к этому он назвал расследование "незаконной охотой на ведьм" и заверил в том, что "больше всего сейчас заинтересован в том, чтобы вернуться к тому самому моменту, когда все это началось, и изучить его".
"Все это знали. И теперь они попались. То, что они сделали, было государственной изменой, это было ужасно, это было нарушением нашей конституции", — добавил Трамп.
В то же время, он признался в том, что до сих пор не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование.
"Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан", — заявил президент.
Напомним, что после окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам Трампа.
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