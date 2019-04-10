Трамп заявил о попытке госпереворота в США

Американский президент считает расследование спецпрокурора Мюллера государственной изменой

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп заявил о попытке госпереворота в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e05/ea5/5cae05ea5cdad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e05/ea5/5cae05ea5cdad.jpg 2019-04-10T18:05:00+03:00 США Американский президент считает расследование спецпрокурора Мюллера государственной изменой

Решение начать расследование сговора с Россией, в который, как предполагается, вступил избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа в 2016 году и само расследование было попыткой государственного переворота.

Именно так заявил глава Белого дома 10 апреля перед рабочей поездкой в штат Техас.

"Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно", — сказал Трамп.

Вдобавок к этому он назвал расследование "незаконной охотой на ведьм" и заверил в том, что "больше всего сейчас заинтересован в том, чтобы вернуться к тому самому моменту, когда все это началось, и изучить его".

"Все это знали. И теперь они попались. То, что они сделали, было государственной изменой, это было ужасно, это было нарушением нашей конституции", — добавил Трамп.

В то же время, он признался в том, что до сих пор не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование.

"Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан", — заявил президент.

Напомним, что после окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам Трампа.

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