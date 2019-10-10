Трамп заявил, что США и Китай имеют очень хороший шанс заключить торговую сделку

Если мы заключим правильную сделку, это также будет хорошо для Китая, - Трамп

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

США и Китай имеют "очень хороший шанс" заключить новую торговую сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

"Китай хочет заключить сделку больше, чем я. Я очень доволен сейчас, мы получаем миллиарды долларов от тарифов, — сказал он. — Если мы заключим правильную сделку, это также будет хорошо для Китая".

"Китай теряет триллионы долларов, а мы, наоборот, получаем, — отметил Трамп. — Есть очень хороший шанс заключить сделку".

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. Последний, 12-й раунд прошел в Шанхае 30–31 июля.

Ранее Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне. Белый дом уточнил, что переговоры начнутся 10 октября.

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Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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