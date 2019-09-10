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Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая

10 сентября, 06:40

У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

США были вынуждены заняться перестройкой вооруженных сил страны и увеличить военные расходы, в том числе из-за России и Китая. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы достигли рекордного финансирования Вооруженных сил США — $ 700 млрд долларов в прошлом году, $ 716 млрд в этом году, $ 738 млрд – в следующем. У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать", — сказал американский лидер.

По словам Трампа, ВС страны были "полностью истощены". "Теперь у нас есть прекрасные F-35, F-18, новые корабли, новые ракеты, у нас все новое", — добавил хозяин Белого дома.

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В начале прошлого века военные расходы в США достигали 1% ВВП страны. В Первую мировую войну они возросли до 20% ВВП, а в годы Второй мировой в среднем составляли 31,8% ВВП. В 1945 году на оборону было потрачено 82 млрд долларов (1,1 трлн долларов в пересчете на сегодняшние цены).

В 1989 году — при президенте Рональде Рейгане военный бюджет превысил 303 млрд долларов (617 млрд в сегодняшних ценах). В 1990-е годы, когда Белый дом возглавлял Билл Клинтон, на оборону тратилось около 270 млрд долларов в год. При Джордже Буше-младшем военные расходы увеличились более чем в 2 раза, что было вызвано операциями в Афганистане (с октября 2001 г.) и Ираке (с марта 2003 г.).

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На 2016 год при предшественнике Трампа — Бараке Обаме на военные нужды было выделено 607 млрд долларов, а на 2017 год — 619 млрд (примерно 3,2% ВВП).

Также ранее Трамп заявил, что США достигнут договоренностей с Россией в контроле над вооружениями

Напомним, что ранее правительства Индии и России решили вместе производить запчасти и комплектующие к российским вооружениям и военной технике. 

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Россия Китай США оружие Трамп оборона вооружения истребители F-35

Источник: ТАСС

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