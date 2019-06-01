Трамп заявил, что США пытаются предотвратить появление ядерного оружия у Ирана

Ядерное оружие — это самая большая проблема в мире

"Чтобы понять стратегию Америки, достаточно почитать книгу Трампа "О заключении сделок". Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки стремятся не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sun.

"Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Очень просто. Ядерное оружие — это самая большая проблема в мире, и мы не можем допустить его распространения. Мы просто не можем этого позволить", — сказал он.

22 апреля 2019 года президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Также ранее в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп заявил, что США пытаются предотвратить появление ядерного оружия у Ирана". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"