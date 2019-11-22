Трамп заявил, что Украина его ненавидела

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент США Дональд Трамп отметил, что в Украине резко поменялось отношение к нему после победы на выборах осенью 2016 года.

"И не забывайте, Украина ненавидела меня, они были против меня на выборах, они хотели, чтобы выиграла Хиллари Клинтон. А когда я выиграл, внезапно они стали так хорошо ко мне относиться", – сообщил Трамп в ходе телефонного включения в эфире телеканала FoxNews.

Касательно показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда, который на днях на слушаниях в Конгрессе заявил о том, что Трамп требовал "услуги за услугу", то есть расследования в Украине касаемо компании "Бурисма" в обмен на помощь по обороне и визит Зеленского в Вашингтон, президент США ответил: "Это абсолютный нонсенс".

Реклама

Он также упомянул, что он "едва знает" Сондленда и говорил с ним всего несколько раз.

Ранее Дональд Трамп неожиданно признался в любви к украинцам.

В тренде Путин признал, что погибшие при взрыве под Архангельском ученые создавали новейшее оружие

Напомним, ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что Дональд Трамп считал Украину коррумпированной страной.

В сентябре американские СМИ рассказали о том, что, заморозив выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону, ранее одобренных Конгрессом, Трамп хотел заставить украинские власти начать расследование относительно сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Впоследствии, на фоне этой информации Палата представителей начала процедуру импичмента и инициировала публичные слушания в Конгрессе по поводу давления, которое хозяин Белого дома оказывал на Киев.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама