Трамп заявил, что Украина его ненавидела

Президент США Дональд Трамп отметил, что в Украине резко поменялось отношение к нему после победы на выборах осенью 2016 года.
"И не забывайте, Украина ненавидела меня, они были против меня на выборах, они хотели, чтобы выиграла Хиллари Клинтон. А когда я выиграл, внезапно они стали так хорошо ко мне относиться", – сообщил Трамп в ходе телефонного включения в эфире телеканала FoxNews.
Касательно показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда, который на днях на слушаниях в Конгрессе заявил о том, что Трамп требовал "услуги за услугу", то есть расследования в Украине касаемо компании "Бурисма" в обмен на помощь по обороне и визит Зеленского в Вашингтон, президент США ответил: "Это абсолютный нонсенс".
Он также упомянул, что он "едва знает" Сондленда и говорил с ним всего несколько раз.
Ранее Дональд Трамп неожиданно признался в любви к украинцам.
Напомним, ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что Дональд Трамп считал Украину коррумпированной страной.
В сентябре американские СМИ рассказали о том, что, заморозив выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону, ранее одобренных Конгрессом, Трамп хотел заставить украинские власти начать расследование относительно сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Впоследствии, на фоне этой информации Палата представителей начала процедуру импичмента и инициировала публичные слушания в Конгрессе по поводу давления, которое хозяин Белого дома оказывал на Киев.
Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу
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