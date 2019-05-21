Трамп заявил, кого иностранные лидеры хотят видеть президентом США

По версии Трампа, при Байдене на посту президента США другие страны смогут извлечь для себя выгоду

"Чтобы понять стратегию Америки, достаточно почитать книгу Трампа "О заключении сделок". Фото: AFP

Иностранные лидеры хотят, чтобы президентские выборы в США в следующем году выиграл бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Он объявил, что баллотируется на пост президента, и сказал, что это потому, что иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать, — утверждает глава американского государства. — Вне всякого сомнения. Зарубежным странам это понравится гораздо больше".

По версии Трампа, при Байдене на посту президента США другие страны смогут извлечь для себя выгоду. "Они хотят Байдена, чтобы Китай мог продолжать зарабатывать 500 млрд долларов в год и больше, грабя Соединенные Штаты", — считает Трамп.

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата и национальный съезд. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин – ред), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые — избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Напомним, что ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

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