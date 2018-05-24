Трамп заявил о самом крупном политическом скандале в истории США

Президент США Дональд Трамп, который ранее "поздравил" американцев с годовщиной расследования дела о российском вмешательстве назвал ситуацию вокруг вероятно внедренного в его предвыборный штаб информатора из Федерального бюро расследований (ФБР) самым крупным политическим скандалом в истории США и обратил внимание на то, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер по сути признал факт ведения ведомством слежки за ним, передает ТАСС.

"Клэппер теперь признает, что в моей кампании имела место слежка. Шпиону платили крупные суммы денег, что за гранью нормы. Все это начинает походить на самый крупный политический скандал в истории США. "Спайгейт" – просто жуть!" – написал он в Twitter.

В среду в интервью телекомпании Пи-би-эс Клэппер отверг тот факт, что ФБР следило за кампанией Трампа, однако не отверг сам факт слежки. Ему был задан вопрос, "следило ли ФБР за кампанией Трампа".

"Нет, они этого не делали. Они вели слежку – хотя этот термин мне и не нравится – за тем, что делали русские; они пытались понять, внедрялись ли русские, пытались ли они получить доступ", – ответил он.

В минувшее воскресенье Министерство юстиции США заявило, что по требованию Трампа генеральный инспектор ведомства проверит, вело ли ФБР слежку за предвыборным штабом нынешнего президента и внедряло ли оно туда своих информаторов, руководствуясь при этом политическими мотивами. Комментируя эту информацию ранее, глава Белого дома заявил, что данная история может обернуться скандалом, превосходящим по масштабам Уотергейтский, который привел к отставке президента Ричарда Никсона. "Шпионское наблюдение за предвыборной кампанией нелегально, и скандал еще разгорится", – добавил Трамп в среду.

На прошлой неделе газеты "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс" в своих материалах о возможном информаторе подробно описали его, не назвав имени. Однако сетевые издания уже высказали свои предположения о том, кто это может быть: так, по утверждению портала "Интерсепт" (The Intercept), этим человеком был Стефан Халпер, работавший в Белом доме при администрациях президентов-республиканцев Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана. Последнему он помогал заполучить заранее ряд материалов президента-демократа Джимми Картера, что дало возможность Рейгану одержать победу на выборах. Халпер при этом работал с ЦРУ, сейчас он преподает в Великобритании.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не может предъявить обвинения американскому президенту Дональду Трампу.