Трампа обследовали врачи: что произошло

Результаты медицинского обследования говорят о том, что президент США Дональд Трамп, который ранее принимал таблетки от пневмонии для профилактики коронавируса, здоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Результаты ежегодного осмотра президента готовы. Полностью документ вскоре опубликуют. Если коротко, то президент по-прежнему здоров", — заметила она.

Соответствующее заявление лечащего врача Трампа Шона Конли было распространено пресс-службой Белого дома. В документе отмечается, что свое третье за время президентства регулярное медицинское обследование Трамп проходил с ноября прошлого года по апрель нынешнего года в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

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Трамп ранеезакончил двухнедельный курс приема противомалярийного препарата гидроксихлорохин (плаквенил) в качестве профилактики нового коронавируса. Никаких побочных эффектов от приема этого лекарства у него зафиксировано не было. "Он продолжает регулярно проходить тесты на коронавирус, к настоящему моменту все их результаты отрицательные", — подчеркнул врач.

"Данные говорят о том, что президент по-прежнему здоров", — добавил Конли.

Медицинское обследование стало обычной практикой для лидеров США со времен 37-го президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969–1974 годах – Ред.). В ходе таких обследований проверяются зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.

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