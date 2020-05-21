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Слезет с таблеток: американский президент пообещал прекратить принимать противомалярийный препарат для профилактики коронавируса

21 мая, 01:28

Елена Кузьмич

Эффективность гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом не доказана

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил – Ред.). Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Ранее хозяин Белого дома признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму.

Трамп ранее замети, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". Он якобы сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не возражают.

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Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, который существует уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

Добавим, что ранее Трамп предлагал лечить коронавирус препаратом против Эболы.

Напомним, что ранее в Австралии отбеливатель продавали как лекарство от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США малярия препарат коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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