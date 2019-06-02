Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела Британии

Джереми Корбин отреагировал на комментарий Трампа относительно следующего премьер-министра Британии

Фото: AFP

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал комментарий президента США Дональда Трампа относительно следующего премьер-министра "недопустимым вмешательством" в дела Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Трамп в своем интервью поддержал Бориса Джонсона, который является одним из главных претендентов на должность лидера Консервативной партии и главы правительства после ухода Терезы Мэй.

"Попытка президента Трампа решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, является абсолютно неприемлемым вмешательством в демократию нашей страны", – сказал Корбин, отклонивший приглашение посетить государственный банкет с Трампом во время его визита.

"Следующий премьер-министр должен быть выбран не президентом США, не 100 000 непредставительных членов Консервативной партии, а британцами на всеобщих выборах", – добавил лидер лейбористов.

Напомним, мэр Лондона Садик Хан сравнил язык, который использует Дональд Трамп для сплочения своих сторонников, с языком "фашистов 20 века". Хан относит Трампа к крайним правым и считает, что он несет угрозу демократическим ценностям.

Кроме этого, мы писали, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Великобритания покинула Евросоюз. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, реализация Brexit может позволить укрепить НАТО.

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