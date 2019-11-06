Трампа опережают по популярности уже пять демократов – опрос

Если бы выборы президента США состоялись сейчас, Трамп проиграл бы каждому из пяти политиков

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Американский лидер Дональд Трамп уступает по популярности среди избирателей пятерым демократам, которые могут стать его соперниками на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.

Согласно этим оценкам, самые высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии по-прежнему имеют пять политиков. Речь идет о бывшем вице-президенте Джозефе Байдене, сенаторе от штата Вермонт Берни Сандерсе, сенаторе от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэре города Саут-Бенда (штат Индиана) Пите Буттеджадже и сенаторе от Калифорнии Камале Харрис. Они на протяжении уже нескольких месяцев считаются лидерами предвыборной гонки среди демократов.

Как свидетельствуют итоги опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Байдена, он получил бы 56% голосов избирателей, а Трамп — 39%. Такие же результаты были бы и в том случае, если бы соперником Трампа стал Сандерс.

Уоррен победила бы Трампа, набрав 54%, результат республиканца составил бы 39%. Буттеджадж одержал бы победу над Трампом при соотношении 51% к 40% голосов в пользу демократа. Харрис выиграла бы на выборах при соотношении голосов 52% к 41%. Телефонный опрос был проведен в период с 27 по 30 октября среди примерно тысячи респондентов по всей стране.

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Ранее сообщалось, что президент отстает в рейтингах сразу от трех кандидатов от Демократической партии.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что не считает заслуживающими доверия результаты социологических опросов, проведенных по заказу ряда ведущих СМИ. По мнению хозяина Белого дома, его политические оппоненты склонны выдавать желаемые результаты за действительные.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат, пройдет с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотте (штат Северная Каролина).

Напомним, что Трампа угрожает импичмент. Поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Три комитета палаты представителей США опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma – Ред.) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", – говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

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