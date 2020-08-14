Трампа опять предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира

В Белом доме высоко оценили вклад президента в установление дипломатических связей между Израилем и ОАЭ

После исторического прорыва в отношениях Израиля и ОАЭ при посредничестве США в Белом доме призвали номинировать 45-го американского президента Дональда Трапмпа на Нобелевскую премию мира.

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С таким заявлением, как сообщает The Hill, выступид советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан.

"Я думаю, это действительно замечательно, когда вы оборачиваетесь и смотрите на то, что сделал президент для установления мира ... Меня не удивит, если президента в конечном итоге номинируют за это на Нобелевскую премию. Сегодняшняя работа – пример того, почему он по праву считается и должен стать главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира", – добавил его советник.

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Напомним, что накануне Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх, кронпринц Абу-Даби и Мохаммад ибн Заид заявили о заключении соглашения о полной нормализации взаимоотношений Израиля и ОАЭ. Таким образом, Эмираты стали третьим арабским государством после Египта и Иордании, которое признало Израиль. В знак протеста Палестинская автономия отозвала своего посла из ОАЭ.

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Любопытно, в прошлом году Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии, но эту награду, по его словам, "присуждают несправедливо".

Трамп был уже дважды номинирован на эту премию – в 2018 и 2019 годах. За что – смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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