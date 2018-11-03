Адвокат Трампа рассказал о расистских замашках президента США

Сегодня, 10:52

Личный адвокат Майкл Коэн вспомнил как минимум три инцидента, когда Дональд Трамп отпускал нелестные комментарии в адрес темнокожих

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп отпускал в адрес темнокожего населения США расистские комментарии, признался его бывший личный адвокат Майкл Коэн в интервью Vanity Fair.

В частности он вспомнил инцидент двухлетней давности, произошедший в небоскребе Trump Tower во время президентской гонки в США.

Обсуждая с Трампом одно из его выступлений перед избирателями, Коэн обратил внимание на то, что преимущественная часть собиравшихся – белокожие.

"Это потому, что темнокожие слишком глупы, чтобы за меня голосовать", – ответил, по словам юриста, ему тогда Дональд Трамп.

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Другой случай произошел после смерти Нельсона Манделы в 2013 году. Тогда в ходе дискуссии Трамп просил Коэна назвать хотя бы одну страну или хотя бы один город, "которым управляет темнокожий и который не является грязной дырой".

Бывший адвокат президента вспомнил еще один инцидент такого рода, который случился в 2000-х годов. Он утверждает, что во время поездки через один из бедных кварталов Чикаго Трамп отметил, что "только черные могли бы так жить".

Напомним, что в отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.

В частности, в августе он заявил, что перед президентскими выборами 2016 года ему пришло поручение организовать выплаты, чтобы заставить замолчать двух женщин.
расизм, Трамп, ксенофобия, коэн, темнокожий, Дональд Трамп
Источник:

"Сегодня"

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