Травит союзников, хвастается перед Путиным: СМИ раскрыли цинизм Трампа на переговорах

Президент США верит, что он может очаровать, надавить или запугать иностранных лидеров, чтобы подчинить своей воле

Сотрудников Белого дома беспокоил не только прошлогодний звонок президента США Дональда Трампа его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому – из-за манеры Трампа вести беседы с главами других государств, его считали угрозой национальной безопасности Америки.

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Ссылаясь на собственные источники, CNN пишет, что такого мнения о нем придерживались бывшие министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, сотрудники разведки, а также советники президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, который ранее пожелал Трампу проиграть следующие президентские выборы.

Как утверждается, раньше президент США был "последовательно неподготовлен" к обсуждению серьезных тем. Однако очень мало доказательств того, что сейчас он "стал более умелым или компетентным в своих телефонных разговорах с большинством глав государств".

"Скорее всего, он продолжает верить в то, что может очаровать, надавить или запугать практически любого иностранного лидера, чтобы подчинить своей воле, и чаще следует собственной повестке дня, чем вопросам, определенным многими его старшими советниками в качестве национальных интересов", – пишет издание.

Также отмечается, что чаще всего Трамп созванивался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом – иногда количество их звонков доходило до двух в неделю.

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Но возмутило соратников Трампа не это, а то, что он открыто унижал союзников Америки. В частности, он заявил экс-премьеру Великобритании Терезе Мэй, что она слаба и ей не хватает мужества, а канцлера Германии Ангеле Меркель назвал "дурой".

Доставалось от президента США и другим союзникам Вашингтона – президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьерам Канады и Австралии Джастину Трюдо и Скотту Моррисону.

Кроме того, он "непрерывно" хвастался перед другими главами государств, включая кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и северокорейского диктатора Ким Чен Ына, своим собственным богатством, гениальностью, "великими" достижениями на посту президента, а также говорил об "идиотизме" предыдущих администраций.

А в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом Дональд Трамп откровенно высмеивал Джорджа Буша и Барака Обаму.

Напомним, что в этом году американский Конгресс даже попытался отправить Трампа в отставку – Палата представителей приняла резолюцию об импичменте президента, однако Сенат документ отклонил.

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