Травит союзников, хвастается перед Путиным: СМИ раскрыли цинизм Трампа на переговорах

Сотрудников Белого дома беспокоил не только прошлогодний звонок президента США Дональда Трампа его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому – из-за манеры Трампа вести беседы с главами других государств, его считали угрозой национальной безопасности Америки.
Ссылаясь на собственные источники, CNN пишет, что такого мнения о нем придерживались бывшие министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, сотрудники разведки, а также советники президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, который ранее пожелал Трампу проиграть следующие президентские выборы.
Как утверждается, раньше президент США был "последовательно неподготовлен" к обсуждению серьезных тем. Однако очень мало доказательств того, что сейчас он "стал более умелым или компетентным в своих телефонных разговорах с большинством глав государств".
"Скорее всего, он продолжает верить в то, что может очаровать, надавить или запугать практически любого иностранного лидера, чтобы подчинить своей воле, и чаще следует собственной повестке дня, чем вопросам, определенным многими его старшими советниками в качестве национальных интересов", – пишет издание.
Также отмечается, что чаще всего Трамп созванивался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом – иногда количество их звонков доходило до двух в неделю.
Но возмутило соратников Трампа не это, а то, что он открыто унижал союзников Америки. В частности, он заявил экс-премьеру Великобритании Терезе Мэй, что она слаба и ей не хватает мужества, а канцлера Германии Ангеле Меркель назвал "дурой".
Доставалось от президента США и другим союзникам Вашингтона – президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьерам Канады и Австралии Джастину Трюдо и Скотту Моррисону.
Кроме того, он "непрерывно" хвастался перед другими главами государств, включая кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и северокорейского диктатора Ким Чен Ына, своим собственным богатством, гениальностью, "великими" достижениями на посту президента, а также говорил об "идиотизме" предыдущих администраций.
А в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом Дональд Трамп откровенно высмеивал Джорджа Буша и Барака Обаму.
Напомним, что в этом году американский Конгресс даже попытался отправить Трампа в отставку – Палата представителей приняла резолюцию об импичменте президента, однако Сенат документ отклонил.
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