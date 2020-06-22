Бывший советник Трампа надеется на победу Байдена на выборах

Джон Болтон будет голосовать за главного соперника Дональда Трампа на выборах

Джон Болтон, который в прошлом был советником президента США Дональда Трампа, теперь надеется на его поражение на президентских выборах в ноябре и даже будет голосовать на кандидата от демократов.

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Об этом он заявил в интервью ряду СМИ, обнародованном 22 июня, накануне публикации его мемуаров о работе в Белом доме "Комната, где это произошло".

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я волнуюсь за страну, и он не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", – сказал Болтон изданию The Telegraph.

По его словам, президент США путает собственные интересы с интересами государства, что "очень опасно для страны". Также Болтон заявил, что у Трампа нет последовательной темы или стратегии, а его решения могут быть с легкостью изменены на следующий день после принятия.

А вот в интервью ABC Джон Болтон назвал Трампа "потрясающе неосведомленным", а его решения "ошибочными" и "иррациональными".

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"Я надеюсь, что он останется в истории как президент одного срока, не погрузивший свою страну безвозвратно в спираль падения, из которой ее будет уже не вытащить", – добавил экс-советник президента.

Почему книга Болтона спровоцировала скандал и почему в Белом доме всячески препятствуют ее публикации, читайте в материале "Мемуары Болтона могут стоить Трампу выборов: какую тайну открыл экс-советник".

В книге описано также и решение Белого дома заморозить финансовую помощь Украине. Болтон назвал причину такого поступка.

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