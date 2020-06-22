Українська
$ 26,72
30
  1. Мировые новости
  2. США

Бывший советник Трампа надеется на победу Байдена на выборах

22 июня, 11:40

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Джон Болтон будет голосовать за главного соперника Дональда Трампа на выборах

Джон Болтон, который в прошлом был советником президента США Дональда Трампа, теперь надеется на его поражение на президентских выборах в ноябре и даже будет голосовать на кандидата от демократов.

Реклама

Об этом он заявил в интервью ряду СМИ, обнародованном 22 июня, накануне публикации его мемуаров о работе в Белом доме "Комната, где это произошло".

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я волнуюсь за страну, и он не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", – сказал Болтон изданию The Telegraph.

По его словам, президент США путает собственные интересы с интересами государства, что "очень опасно для страны". Также Болтон заявил, что у Трампа нет последовательной темы или стратегии, а его решения могут быть с легкостью изменены на следующий день после принятия.

А вот в интервью ABC Джон Болтон назвал Трампа "потрясающе неосведомленным", а его решения "ошибочными" и "иррациональными".

В тренде
"Мы не приобрели": Путин сделал циничное заявление по Крыму
Реклама

"Я надеюсь, что он останется в истории как президент одного срока, не погрузивший свою страну безвозвратно в спираль падения, из которой ее будет уже не вытащить", – добавил экс-советник президента.

Почему книга Болтона спровоцировала скандал и почему в Белом доме всячески препятствуют ее публикации, читайте в материале "Мемуары Болтона могут стоить Трампу выборов: какую тайну открыл экс-советник".

В книге описано также и решение Белого дома заморозить финансовую помощь Украине. Болтон назвал причину такого поступка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США мемуары Дональд Трамп выборы в США Джон Болтон Джо Байден Выборы президента США-2020

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавируса
Американец получил счет на миллион долларов за лечение коронавирусаСША
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцев
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцевЕвросоюз
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на УкраинуСША
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина
Мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса – ВОЗ
Мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса – ВОЗСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять