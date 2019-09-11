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Трое помощников Болтона уволились после его отставки

11 сентября, 23:44

Трамп рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Трое сотрудников американской администрации, которые работали вместе с отправленным в отставку помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, подали заявления об увольнении.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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В отставку подали официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, занимавшаяся составлением графика Болтона.

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

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Трамп объяснил свое решение тем, что Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. По словам главы государства, Болтон придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о "ливийской модели" урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил он.

Американский лидер сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.

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США увольнение Трамп уход Болтон помощники

Источник: ТАСС

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