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Twitter грозит многомиллионный штраф: что произошло

4 августа, 06:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Twitter с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты

Американская компания Twitter может выплатить Федеральной торговой комиссии США минимум 150 млн долларов в качестве штрафа за использование личных данных пользователей для целевой рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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В компанию поступил проект исковой жалобы комиссии. В документе говорится, что Twitter с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты, доверенные ей пользователями соцсети для безопасности. Урегулирование претензий комиссии может обойтись компании в 150-250 млн долларов штрафа.

Twitter инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. Ведь компания обязалась не вводить своих клиентов в заблуждение о том, как она защищает безопасность, неприкосновенность и конфиденциальность информации пользователей, предназначенной не для широкой публики.

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ФТК проведет проверки в отношении компании Twitter с целью выяснить обстоятельства массового взлома аккаунтов в 2009 году. Злоумышленникам тогда, в частности, удалось получить контроль над учетной записью Барака Обамы. Он в то время являлся избранным президентом США, но еще не вступил в должность. Было проведено расследование в отношении компании и установлено, что ее сотрудники не уделяли достаточного внимания защите данных пользователей.

Потом Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки.

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США штрафы Twitter взлом

Источник: ТАСС

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