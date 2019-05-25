У берегов Флориды упал самолет, есть жертвы

К самолету направили два истребителя, так как Cessna не следовал маршруту

Cessna Citation V. Архивное фото: Wikipedia.

Небольшой самолет Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает пресс-служба Федерального авиационного управления (ФАУ) США в Twitter.

Авиакатастрофа произошла 24 мая около 18.00 по местному времени (01.00 по киевскому времени) приблизительно в 600 км от порта Форт-Лодердейл.

По предварительной информации, на борту находился только пилот.

В ФАУ добавили, что диспетчеры потеряли связь с самолетом более чем за час до авиакатастрофы.

В свою очередь New York Times пишет, что за час до крушения к Cessna были направлены два истребителя F-15, так как самолет не следовал заданному маршруту.

После того, как истребители приблизились к нему, Cessna начал "резко снижаться и впоследствии упал в океан".

Ранее в мае истребитель F-16 упал на авиабазе в Калифорнии. Сообщалось, что на борту были боеприпасы. Позже штурмовик Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier упал в штате Северная Каролина. Летчик успел катапультироваться, но получил ранения.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J:

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