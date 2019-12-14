У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29 тысяч сотрудников

Информация на диске не была зашифрована

/ Фото: Pexels

Из автомобиля бухгалтера Facebook воры украли жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников компании.

Как сообщает Bloomberg, на диске были сведения о зарплате и номера банковских счетов сотрудников, и информация не была зашифрована. В пресс-службе компании подчеркнули, что сотрудник не имел права выносить жесткие диски за пределы офиса. К нему уже применили дисциплинарные меры. Также в Facebook отметили, что персональные данные пользователей на украденных дисках не хранились.

Также известно, что инцидент произошел еще 17 ноября, о пропаже стало известно 20 ноября. Компания начала предупреждать сотрудников только 13 декабря.

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Напомним, не так давно Facebook снова оказался в центре скандала. Компания сообщила об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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