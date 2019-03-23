У границ России на Балтике появились стратегические бомбардировщики США

С 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем

Фото: wikipedia

У границ России на Балтике появились стратегические бомбардировщики США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cce/573/5c8cce57333ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cce/573/5c8cce57333ea.jpg 2019-03-23T13:03:00+02:00 США С 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороны Российской Федерации

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - говорится в сообщении.

Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближения к государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков, отмечается в сообщении.

По данным Национального центра управления обороны РФ, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Как мы сегодня уже сообщали, США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики. Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд.

Напомним, в январе США и Канада перехватили два российских стратегических бомбардировщика. Российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки – американцам попались на радары два бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь".

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