У границ России на Балтике появились стратегические бомбардировщики США
С 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем
Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороны Российской Федерации
"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - говорится в сообщении.
Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближения к государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков, отмечается в сообщении.
По данным Национального центра управления обороны РФ, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.
Как мы сегодня уже сообщали, США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики. Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд.
Напомним, в январе США и Канада перехватили два российских стратегических бомбардировщика. Российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки – американцам попались на радары два бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " У границ России на Балтике появились стратегические бомбардировщики США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле отреагировали на полеты бомбардировщика США у границ России
Песков считает, что такие действия американцев не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в Европе
Как авиация ВСУ прикрыла украинские корабли на Азове, опубликовано мощное видео
Полеты проходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения