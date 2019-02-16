"У России есть время": в США сделали важное заявление по ракетному договору

Россия еще может вернуться к исполнению договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Фото: Getty Images

"У России есть время": в США сделали важное заявление по ракетному договору //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg 2019-02-16T18:04:00+02:00 США Россия еще может вернуться к исполнению договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

США продолжают поддерживать диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила в субботу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие действия. У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД – Ред.)", – сказала она.

Томпсон также подчеркнула, что, "по оценкам США", нет признаков того, что "Россия может вернуться к соблюдению ДРСМД".

"Мы продолжаем соблюдать наши обязательства по договору", - подчеркнула замгоссекретаря.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.

Также сообщалось, что НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины.

Напомним, Столтенберг, действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "У России есть время": в США сделали важное заявление по ракетному договору". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.