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"У России есть время": в США сделали важное заявление по ракетному договору

Сегодня, 18:04

Россия еще может вернуться к исполнению договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Фото: Getty Images
"У России есть время": в США сделали важное заявление по ракетному договору //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg США Россия еще может вернуться к исполнению договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

США продолжают поддерживать диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила в субботу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие действия. У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД – Ред.)", – сказала она.

Томпсон также подчеркнула, что, "по оценкам США", нет признаков того, что "Россия может вернуться к соблюдению ДРСМД".

"Мы продолжаем соблюдать наши обязательства по договору", - подчеркнула замгоссекретаря.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.

Также сообщалось, что НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины.

Напомним, Столтенберг, действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

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Тег Россия, США, РСМД, ДРСМД

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ТАСС

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