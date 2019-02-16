"У России есть время": в США сделали важное заявление по ракетному договору
Россия еще может вернуться к исполнению договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
США продолжают поддерживать диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила в субботу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.
"В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие действия. У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД – Ред.)", – сказала она.
Томпсон также подчеркнула, что, "по оценкам США", нет признаков того, что "Россия может вернуться к соблюдению ДРСМД".
"Мы продолжаем соблюдать наши обязательства по договору", - подчеркнула замгоссекретаря.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.
Также сообщалось, что НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины.
Напомним, Столтенберг, действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.
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