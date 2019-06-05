У США и России пока нет договоренностей по Сирии – Госдеп

Но в Госдепе уверят, что контакты идут на всех уровнях

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki.

Россия и Соединенные Штаты пока не пришли к договоренности по Сирии, но контакты идут на всех уровнях после встреч госсекретаря США Майкла Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая.

Об этом заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

"У нас были и есть контакты с Россией по Сирии на всех уровнях, в том числе продуктивные. Договоренности нет. Нет ни переговоров, ни деталей, поскольку нет переговоров. Есть продолжающиеся контакты", — сказал он.

Россия и США периодически обмениваются информацией, касающейся борьбы с терроризмом в Сирии.

"Что касается терроризма в Сирии, то, разумеется, есть обмены информацией время от времени", — заявил Джеффри.

Напомним, мы писали, что войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб. В результате в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

Представитель Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что официальные лица продолжают собирать информацию о предполагаемой атаке. По ее словам, такая атака может стать частью агрессивной кампании, нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей в районе Идлиба.

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