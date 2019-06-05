Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

У США и России пока нет договоренностей по Сирии – Госдеп

5 июня, 00:48

Но в Госдепе уверят, что контакты идут на всех уровнях

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki.

Россия и Соединенные Штаты пока не пришли к договоренности по Сирии, но контакты идут на всех уровнях после встреч госсекретаря США Майкла Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая.

Об этом заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

"У нас были и есть контакты с Россией по Сирии на всех уровнях, в том числе продуктивные. Договоренности нет. Нет ни переговоров, ни деталей, поскольку нет переговоров. Есть продолжающиеся контакты", — сказал он.

Россия и США периодически обмениваются информацией, касающейся борьбы с терроризмом в Сирии.

"Что касается терроризма в Сирии, то, разумеется, есть обмены информацией время от времени", — заявил Джеффри.

Напомним, мы писали, что войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб. В результате в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

Представитель Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что официальные лица продолжают собирать информацию о предполагаемой атаке. По ее словам, такая атака может стать частью агрессивной кампании, нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей в районе Идлиба.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Сирия, США, договоренности, Госдеп США

Вы сейчас просматриваете новость " У США и России пока нет договоренностей по Сирии – Госдеп". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп призвал Россию и Иран прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб

3 июня, 03:42

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая

В Сирии обстреляли военный аэродром

3 июня, 03:04

Сирийское телевидение сообщает об одном погибшем и двух тяжелораненых военных

Взрыв заминированной машины в Сирии: не менее 13 погибших, десятки пострадавших

3 июня, 02:04

Взрыв произошел в небольшом городе Аазаз, расположенном в районе, прилегающем к границе с Турцией

Израиль нанес воздушный удар по Сирии, есть жертвы

2 июня, 09:42

Премьер-министр Израиля сообщил, что лично отдал приказ нанести удары

Мощная атака в Сирии: погибли 14 мирных жителей

30 мая, 13:21

Атакуют террористические группировки, которые там скрываются

Удар авиации Асада в провинции Идлиб: погибли 17 мирных жителей, десятки раненых

28 мая, 09:35

После атак сил Асада в Идлибе погибли мирные жители

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов

5 самых главных мужских мифов о женщинах

5 самых полезных фруктов для сердца

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Перед ним вставали на колени даже зеки

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Стиль и модные образы Елены Зеленской
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь