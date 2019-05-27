Армия Асада применила фосфорные бомбы в сирийском Идлибе

Войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб.

Об этом пишет агентство Anadolu.

"Армия Башара Асада применила запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором в зоне деэскалации на северо-западе Сирии", – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обстрела вблизи города Хан-Шейхун и поселения Абидин на юге провинции Идлиб, правительственная авиация применила фосфорные бомбы.

В результате бомбардировок возникли огромные пожары на сельскохозяйственных угодьях. Пожар до сих пор не удается потушить.

Между тем, США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого. Госдепартамент США заявил, что, по его мнению, за предполагаемой атакой с использованием хлора, которая произошла на северо-западе Сирии, стоят сирийские войска.

Администрация Дональда Трампа дважды наносила бомбовые удары по Сирии в связи с предполагаемым использованием химического оружия режимом Асада – в апреле 2017 и апреле 2018 года.

В сентябре высокопоставленный американский чиновник заявил, что, по имеющимся данным, сирийские правительственные войска готовятся применить химическое оружие в Идлибе – последнем крупном оплоте повстанцев в стране.

Отметим, США, Великобритания и Франция пригрозили Асаду ударом, если он применит химоружие.