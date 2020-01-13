У Трампа назвали условия для вывода американских войск из Ирака

Власти США в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считают приемлемыми. Об этом заявил в эфире телеканала "Fox News помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Его попросили прокомментировать принятие парламентом Ирака резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск, а также пояснить, почему Вашингтон отказывается обсуждать с Багдадом этот вопрос.

"Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее", – сказал О’Брайен.

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На реплику журналиста, констатировавшего, что в парламенте Ирака "шииты представляют большинство", помощник президента США ответил: "В любом случае наша цель тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака. Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" была полностью уничтожена".

На вопрос о том, на каких основаниях США могут навязывать Ираку присутствие в стране американских военных, О’Брайен ответил: "Мы будем работать с иракцами, мы рассчитываем уйти из Ирака так, чтобы он был в безопасности и был независимым. Этого хотят и иракцы".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

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